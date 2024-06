Reggina: a ore l’annuncio di Pergolizzi, con lui ci sarà Rosin. Ma è grana Sant’Agata

StrettoWeb

Dopo due addii di un certo rilievo, DS e allenatore, la Fenice Amaranto – che entro metà del prossimo mese si chiamerà Reggina – è pronta anche a ufficializzare innesti in entrata. Non ancora per quanto concerne il parco calciatori, ma per quanto riguarda l’area tecnica. E’ praticamente fatta per l’arrivo di Rosario Pergolizzi, che sarà il nuovo allenatore. Il tecnico palermitano, che ha già vinto la Serie D più di una volta, ritorna in riva allo Stretto dopo oltre 30 anni. Dall’88’ al ’90, infatti, ha macinato kilometri nel terreno di gioco dell’allora Comunale, oggi Granillo.

La presentazione di Pergolizzi dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani, quando sarà atteso l’annuncio. Al suo fianco ci sarà un’altra vecchia conoscenza amaranto, tra le figure più amate di quegli anni: Mauro Rosin. L’ex indimenticato estremo difensore della Reggina sarà infatti il preparatore dei portieri.

Capitolo ritiro e Sant’Agata. La società di Ballarino vorrebbe svolgere il ritiro al centro sportivo, presumibilmente dopo il 15 luglio. E, per questo, sta già provvedendo ad effettuare lavori di sistemazione del campo in erba, così da arrivare eventualmente pronta. Il problema, però, è legato all’atteggiamento del Sindaco Falcomatà, che continua a prendere tempo. Si fa strada con sempre più insistenza, infatti, l’ipotesi bando, ma l’esito non arriverebbe prima di metà fine-luglio, poco oltre i tempi che il club dello Stretto vorrebbe per iniziare il ritiro.

