Reggina, ricordi Agnello? Ora ha comprato l’Ancona. E “Massimo Ferrero vuole l’Ascoli”

Dopo aver provato più volte ad affacciarsi nel mondo del calcio, senza riuscirsi, Francesco Agnello ce l’ha fatta. L’imprenditore 60enne di Torre Annunziata, attivo nel settore della distribuzione di bevande e bibite, è ufficialmente il nuovo patron dell’Ancona Calcio, escluso dalla Serie C in seguito alle peripezie legate all’iscrizione al campionato. A cedere la società il magnate malese Tony Tiong.

I tifosi della Reggina ricorderanno Agnello. Anche lui, così come Ballarino e Bandecchi, aveva presentato la domanda per far ripartire il calcio a Reggio Calabria dopo il disastro Saladini della scorsa estate. La sua offerta, però, era arrivata fuori tempo massimo, restringendo così il cerchio agli altri due noti contendenti. L’imprenditore campano tuttavia, prima che in riva allo Stretto, aveva provato ad avvicinarsi ad altre piazze come Salerno Avellino, Caserta e recentemente anche Barletta.

Il comunicato ufficiale

Nel comunicato emesso dallo studio Giangrande di Milano, che ha curato l’operazione nelle figure degli avvocati Stefano Giangrande, Simone Riva e Niccolò Cortelazzi, si legge: “In nome e conto del signor Tony Tiong, si comunica che nella mattinata odierna, presso il notaio Lauro Gallori in Roma, si è tenuto il closing dell’operazione di cessione del controllo della società U.s. Ancona S.r.l., con l’assistenza lato acquirente dello Studio Galoppi & Partners insieme all’advisor dottor Marsella e lato venditore lo scrivente insieme agli studi Ontier Italia e Olg e al commercialista dottor Ripa”.

“La nuova proprietà della società U.s. Ancona S.r.l. è rappresentata dall’imprenditore dottor Francesco Agnello e comunica che, entro l’inizio della prossima settimana, verranno formalizzate le nuove cariche sociali, l’organigramma e il progetto sportivo”.

Massimo Ferrero e l’interesse per l’Ascoli

Sempre restando in tema Reggina e imprenditori interessati, pare che Massimo Ferrero ora strizzi l’occhio all’Ascoli, dopo aver “flirtato” per settimane con il club amaranto, più a parole che ad altro. Così come scrive Il Resto del Carlino, l’ex Sampdoria è interessato al club bianconero, retrocesso in Serie C. “Er Viperetta già la scorsa settimana avrebbe avuto alcune interlocuzioni finalizzate nel cercare di imbastire una possibile trattativa volta a rientrare nel mondo del calcio con il Picchio”, si legge.

