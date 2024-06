“Radice-Alighieri” di Catona e “The Big Challenge”, la sfida che promuove l’apprendimento dell’inglese

StrettoWeb

Anche in quest’anno scolastico, gli studenti della scuola Secondaria di I grado dell’IC “Radice Alighieri”, guidato dalla Dirigente Simona Sapone, hanno affrontato “The Big Challenge” (la grande sfida !), la gara online, che promuove l’apprendimento dell’inglese, attraverso un’attività divertente ed educativa, diventando un formidabile strumento di motivazione.

La competizione Europea online di lingua inglese ha registrato una numerosa adesione da parte degli alunni. Hanno partecipato ben 85 studenti delle classi prime, seconde e terze della secondaria dell’istituto, il quale è tra i pochissimi della provincia reggina a gareggiare. Gli alunni hanno avuto la possibilità di misurare le loro competenze a livello regionale e nazionale. Lo scopo del contest è stato quello di stimolare gli studenti allo studio e all’apprendimento della lingua inglese in un ambiente interattivo e coinvolgente in cui tutti vincono. Ogni partecipante, infatti, ha vinto un premio a prescindere dal punteggio ottenuto. La sfida è stata pertanto proposta a tutti gli alunni, indipendentemente dalle loro conoscenze. Gli allievi hanno ricevuto vari premi, un attestato di partecipazione, un certificato con i punteggi e il posizionamento nelle tre graduatorie (istituto, regionale e nazionale).

I vincitori

Il gradino più alto del podio è andato ai seguenti alunni: D’Agostino Vincenzo di 2^ D è stato premiato con una medaglia, quale primo classificato a livello d’ Istituto; gli studenti Monorchio Serena Luz di 3^ B e Messineo Antonino di 1^ A , come primi classificati a livello Regionale e di istituto, hanno ricevuto un “Certificate of Honour” e una coppa.

La soddisfazione delle docenti

Le docenti di lingua inglese che hanno preparato gli studenti, professoresse Modesta Canale e Angela Surace, hanno affermato: “che la certezza della vincita incentiva i ragazzi a mettersi in gioco e li porta a scoprire che in fin dei conti l’inglese non è poi così difficile! The BIG Challenge è, senza dubbio, un efficace strumento motivazionale, un percorso inclusivo dove tutti hanno le stesse possibilità e possono migliorare, giocando e divertendosi, le proprie competenze in lingua inglese. Questa è l’essenza della gara: vivere questa accattivante esperienza ,che li motiva allo studio in una sana competizione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.