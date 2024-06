Promozione turistica nelle strutture ricettive: l’Amministrazione comunale di Messina incontra gli operatori del settore

StrettoWeb

Venerdì 21 giugno alle ore 10, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca a Messina, il sindaco Federico Basile e l’assessore al Turismo Enzo Caruso terranno un incontro, aperto alla stampa, cui sono stati invitati a partecipare gli operatori delle strutture ricettive locali. In particolare, agli operatori di Hotel, B&B, Case Vacanze, Affitti Brevi, le Guide Turistiche Autorizzate, e i titolari dei Bus e Trenini Turistici, delle Agenzie di Viaggio, i gestori dei siti di interesse cittadini e i promotori di escursioni sarà presentata una nuova formula di offerta turistica agli operatori del settore. Un’iniziativa ideata dal sindaco Basile d’intesa con l’assessore Caruso e in sinergia con l’intera squadra di governo, che fa seguito alla pubblicazione dei dati statistici forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale a partire dal 2019 a oggi, che ha certificato un continuo trend in aumento dei pernottamenti a Messina.

Per l’occasione ai partecipanti al termine dell’incontro verrà materialmente consegnata la proposta sottoforma di supporto digitale munita di QRcode, per essere distribuita agli ospiti delle loro strutture come offerta turistica settimanale al fine di ottimizzare il loro soggiorno agevolandoli nella partecipazione a escursioni e visite nei siti di interesse della Città.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.