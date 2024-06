Pride 2024, il successo del corteo a Cosenza: “grande, colorata e memorabile festa”

StrettoWeb

“Oggi la Cosenza ricca di civiltà, presidio dei diritti di tutti e tutte, la Cosenza democratica, aperta, progressista, la Cosenza socialista, ha scritto una pagina importante che appartiene alla nostra tradizione di città inclusiva e solidale”. Lo dichiara il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, in prima fila al corteo, che prosegue: “il “Cosenza Pride 2024” è stata una grande, colorata e memorabile festa e di questo desidero ringraziare l’ArciGay nazionale e cosentina e tutte le sigle del Comitato che hanno reso possibile questo evento partecipatissimo”.

“Cosenza è una città emancipata e all’avanguardia, pronta a guardare al futuro, nel rispetto di tutti e di ognuno, al fine di proseguire nel cammino della difesa dei diritti e delle libertà, per arginare pregiudizi ed ostilità di ogni genere. E oggi lo ha ampiamente dimostrato. Quella che stiamo attraversando insieme non è una strada in discesa”.

“E’ una strada lastricata ancora di ostacoli, di asperità e che diventa in molti frangenti anche tortuosa. Ma se la strada è in salita, la nostra Amministrazione è e sarà sempre al fianco della comunità LGBTQIA+ condividendone rivendicazioni e battaglie per praticare e rendere operative politiche e leggi egualitarie e non discriminatorie”.

