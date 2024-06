Previsioni Meteo Vibo Valentia: tutti i dettagli per domani sabato 8 giugno

StrettoWeb

Sabato 8 Giugno a Vibo Valentia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +15,7°C e i +24,2°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un comfort termico piacevole.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,3°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +23,9°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si registreranno intorno ai +24,2°C. Il vento soffierà con intensità leggera da Nord Ovest, garantendo una piacevole brezza.

In serata, il cielo rimarrà sereno con temperature che si manterranno piuttosto stabili intorno ai +18,6°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una lieve diminuzione dell’intensità rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 8 Giugno a Vibo Valentia indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà di modesta intensità. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori simili e un cielo generalmente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 8 Giugno a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.4° Assenti 3.8 SE max 5.3 Scirocco 81 % 1017 hPa 5 nubi sparse +17.9° perc. +17.5° Assenti 1.6 E max 3.3 Levante 69 % 1016 hPa 8 cielo sereno +22.2° perc. +21.9° Assenti 5.9 NO max 5.1 Maestrale 55 % 1016 hPa 11 cielo sereno +23.9° perc. +23.6° Assenti 9.3 NO max 8.3 Maestrale 50 % 1015 hPa 14 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 8.1 NO max 8.1 Maestrale 48 % 1014 hPa 17 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 4.5 NNO max 6.6 Maestrale 60 % 1014 hPa 20 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 4.2 ESE max 5 Scirocco 65 % 1014 hPa 23 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 6.6 SE max 7.1 Scirocco 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:20

