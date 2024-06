Previsioni Meteo Vibo Valentia: il bollettino per domani lunedì 17 giugno

StrettoWeb

Lunedì 17 Giugno a Vibo Valentia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,4°C e i +24,7°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima piacevole per tutta la giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 06:00, si potranno osservare alcune nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%, ma già dalle prime ore del giorno il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa in netto calo fino al 2% alle 08:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Durante le ore centrali della giornata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 9%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24,7°C alle 11:00, per poi mantenersi costanti fino alle 14:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità variabile tra i 9,7km/h e i 12,4km/h.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 5%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +24°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità compresa tra i 8,6km/h e i 10,8km/h.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a toccare i +18,4°C intorno alle 22:00. Il vento sarà ancora presente, proveniente da Sud Est con una velocità che si attesterà intorno ai 5,8km/h.

In conclusione, Lunedì 17 Giugno a Vibo Valentia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piacevoli, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le previsioni del tempo indicano un clima ideale per svolgere attività all’aperto e godersi appieno la giornata. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo favorevoli, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 17 Giugno a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +19.2° perc. +18.9° Assenti 2.9 SSE max 4.9 Scirocco 68 % 1015 hPa 5 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 4 SSO max 6.9 Libeccio 67 % 1016 hPa 8 cielo sereno +23.6° perc. +23.6° Assenti 12.1 O max 13.2 Ponente 59 % 1016 hPa 11 cielo sereno +24.7° perc. +24.7° Assenti 11.9 ONO max 11.2 Maestrale 57 % 1016 hPa 14 cielo sereno +24.4° perc. +24.4° Assenti 11.3 ONO max 11.2 Maestrale 57 % 1016 hPa 17 cielo sereno +22.7° perc. +22.7° Assenti 6.7 ONO max 7.4 Maestrale 64 % 1016 hPa 20 cielo sereno +18.9° perc. +19.1° Assenti 1.2 S max 3.4 Ostro 85 % 1018 hPa 23 cielo sereno +18.5° perc. +18.4° Assenti 3.1 SE max 4.6 Scirocco 76 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:23

