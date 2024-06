Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani domenica 23 giugno

StrettoWeb

Domenica 23 Giugno a Trapani si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno, con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente durante la mattina, fino a raggiungere il suo picco di nuvolosità nel pomeriggio. Nel dettaglio, la temperatura si attesterà intorno ai +21,7°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i +26,1°C intorno a mezzogiorno. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, mantenendosi costante durante l’arco della giornata.

Durante la mattina, la presenza di nubi sparse porterà ad un aumento della copertura nuvolosa, con una probabilità di precipitazioni piuttosto bassa. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a condizioni di cielo coperto con una probabilità di pioggia del 100% intorno alle 13:00. La velocità del vento aumenterà durante la giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 29,6km/h nel pomeriggio, provenienti prevalentemente da direzione Nord – Nord Est.

Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un’umidità che oscillerà tra il 52% e il 78% durante la giornata. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 23 Giugno a Trapani indicano una giornata inizialmente soleggiata, con un graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 23 Giugno a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.8° perc. +21.8° Assenti 12.5 NNE max 14 Grecale 69 % 1012 hPa 5 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° Assenti 13.8 NE max 17.1 Grecale 70 % 1012 hPa 8 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° Assenti 17.9 NNE max 21.6 Grecale 52 % 1012 hPa 11 nubi sparse +25.9° perc. +26° Assenti 25.1 NNE max 27.1 Grecale 52 % 1012 hPa 14 cielo coperto +25.5° perc. +25.6° Assenti 25.3 N max 27 Tramontana 55 % 1012 hPa 17 cielo coperto +23.9° perc. +24.1° Assenti 23.1 NNE max 25.5 Grecale 65 % 1012 hPa 20 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° Assenti 14.1 ENE max 19 Grecale 75 % 1012 hPa 23 nubi sparse +22.3° perc. +22.6° Assenti 15.2 NNE max 18.4 Grecale 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 20:36

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.