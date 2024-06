Previsioni Meteo Siracusa: il bollettino per domani mercoledì 5 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 5 Giugno a Siracusa prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della giornata, fino a raggiungere il massimo intorno alle ore centrali. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +20,9°C e i +23,4°C, con una leggera percezione di caldo dovuta alla temperatura percepita leggermente superiore.

Durante il pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, portando a un aumento della copertura nuvolosa fino al 100% intorno alle ore 13:00. Le temperature si manterranno comunque miti, con valori che si attesteranno intorno ai +22,6°C e +23°C. La presenza di venti provenienti prevalentemente da direzioni settentrionali contribuirà a mantenere un clima fresco e ventilato.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque parzialmente nuvoloso con una probabilità di pioggia molto bassa. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, attestandosi intorno ai +21°C.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Siracusa si prevede un’alternanza di giornate parzialmente nuvolose e con possibili precipitazioni, senza variazioni significative delle temperature. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 5 Giugno a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.6° perc. +20.8° prob. 2 % 14.8 N max 19.3 Tramontana 79 % 1013 hPa 5 cielo sereno +21° perc. +21.2° prob. 1 % 13.2 NNE max 17.5 Grecale 78 % 1014 hPa 8 nubi sparse +22.4° perc. +22.6° Assenti 17.7 NE max 25 Grecale 71 % 1015 hPa 11 nubi sparse +22.8° perc. +23° Assenti 17.1 ENE max 19.5 Grecale 72 % 1015 hPa 14 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 2 % 12.2 ENE max 13.6 Grecale 69 % 1014 hPa 17 nubi sparse +23.2° perc. +23.2° prob. 6 % 13 NE max 20.4 Grecale 65 % 1014 hPa 20 nubi sparse +21.7° perc. +21.8° prob. 8 % 13.6 N max 17.2 Tramontana 73 % 1015 hPa 23 nubi sparse +21° perc. +21.2° Assenti 14.6 N max 17.9 Tramontana 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:17

