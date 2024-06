Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Nel fine settimana a Reggio Calabria si prospetta un clima stabile e soleggiato, con temperature piacevoli e cieli sereni. Tuttavia, è previsto un cambiamento repentino per Domenica, con l’arrivo di piogge intense nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di essere preparati per affrontare le precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +30°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. L’umidità si manterrà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1010-1018hPa.

Venerdì 7 Giugno

Nella notte di Venerdì a Reggio Calabria il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una leggera brezza vivace proveniente da Nord a una velocità di 13,4km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 14,1km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature massime raggiungeranno i +26,5°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 18km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica si attesterà a 1018hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 17,1km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Sabato 8 Giugno

Durante la notte di Sabato il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +20,9°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 18,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Nella mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +26,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 10,4km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Durante il pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature massime raggiungeranno i +27,2°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di 9,6km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si attesterà a 1014hPa.

In serata il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord a una velocità di 9,3km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Domenica 9 Giugno

Nella notte di Domenica il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 8,9km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature saliranno fino a +30,5°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di 6,2km/h. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con piogge intense. Le temperature massime raggiungeranno i +30,3°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,1km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si attesterà a 1011hPa.

In serata il cielo resterà coperto al 100% con piogge intense. Le temperature si manterranno intorno ai +26,3°C con una brezza leggera proveniente da Sud Est a una velocità di 6,7km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Reggio Calabria si preannuncia all’insegna del bel tempo con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è previsto un cambiamento nelle condizioni meteorologiche nella giornata di Domenica con l’arrivo di piogge intense nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione e di prepararsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni previste.

