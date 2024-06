Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani martedì 25 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 25 Giugno a Reggio Calabria prevedono condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature comprese tra i +23°C e i +28,9°C e venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni settentrionali con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la nuvolosità diminuirà gradualmente, lasciando spazio a schiarite e cielo sereno. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori compresi tra i +28,3°C e i +29,4°C. I venti saranno moderati, provenienti da direzioni meridionali, con raffiche vivaci.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,6°C e i +25,4°C, mentre i venti saranno leggeri e provenienti prevalentemente da direzioni meridionali.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni, le previsioni del tempo indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica a Reggio Calabria, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori estivi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 25 Giugno a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.4° perc. +23.6° prob. 2 % 8.9 N max 10.4 Tramontana 70 % 1011 hPa 5 pioggia leggera +23.1° perc. +23.4° 0.11 mm 14.9 NNE max 22.9 Grecale 75 % 1012 hPa 8 cielo coperto +26° perc. +26° prob. 5 % 4.7 ENE max 10.1 Grecale 61 % 1012 hPa 11 nubi sparse +28.4° perc. +29.2° prob. 5 % 9.8 S max 21.3 Ostro 52 % 1012 hPa 14 cielo sereno +28.3° perc. +29.2° Assenti 10.2 S max 23.9 Ostro 53 % 1011 hPa 17 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 8.7 S max 17 Ostro 60 % 1010 hPa 20 cielo sereno +23.9° perc. +24.2° Assenti 5.5 S max 10.3 Ostro 69 % 1011 hPa 23 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 2.3 SE max 7.1 Scirocco 68 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.