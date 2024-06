Previsioni Meteo Reggio Calabria: tutti i dettagli per domani giovedì 6 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 6 Giugno a Reggio Calabria prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da un cielo sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori compresi tra i +21,5°C e i +25,2°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, con escursioni termiche minime.

Durante la mattina, il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 16,4km/h e i 21,6km/h, mantenendosi su livelli di brezza vivace. L’umidità sarà intorno al 73% al mattino, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la copertura nuvolosa sarà praticamente assente. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i +24,5°C e i +25,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Ovest con una velocità tra i 17,6km/h e i 22,5km/h, mantenendo la brezza vivace. L’umidità sarà intorno al 58% nel primo pomeriggio, salendo leggermente nel corso delle ore.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà sempre da Nord con una velocità tra i 13,5km/h e i 15,8km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità sarà intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 6 Giugno a Reggio Calabria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima mite e senza precipitazioni significative in vista.

Tutti i dati meteo di Giovedì 6 Giugno a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +19.3° perc. +19.4° Assenti 18.6 N max 26.7 Tramontana 84 % 1017 hPa 5 poche nuvole +20.2° perc. +20.4° Assenti 17.7 N max 23.6 Tramontana 80 % 1017 hPa 8 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 16.6 NNO max 19.1 Maestrale 62 % 1018 hPa 11 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 18.2 NNO max 21.6 Maestrale 57 % 1018 hPa 14 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 17.9 NNO max 21.7 Maestrale 57 % 1017 hPa 17 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 17.2 NNO max 23.5 Maestrale 66 % 1018 hPa 20 cielo sereno +19.9° perc. +20° Assenti 14.4 N max 20.4 Tramontana 80 % 1018 hPa 23 cielo sereno +20° perc. +20.1° Assenti 13.5 N max 18.1 Tramontana 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:19

