Previsioni Meteo Ragusa: tutti i dettagli per domani domenica 16 giugno

Domani, Domenica 16 Giugno, a Ragusa le condizioni meteo saranno caratterizzate da una giornata con nubi sparse alternate a poche nuvole. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, partendo da un minimo del 6% durante la notte fino al 67% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +18,2°C e i +29,6°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore alla temperatura effettiva, garantendo un certo grado di comfort termico.

Durante la mattina, il vento soffierà da Ovest con intensità crescente, raggiungendo i 22,4km/h intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 20km/h, provenendo sempre da Ovest. Le raffiche di vento saranno presenti, ma non supereranno i 30km/h, garantendo una brezza vivace che potrebbe rinfrescare l’aria.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, mantenendo il cielo sgombro da piogge. L’umidità relativa si manterrà intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1013-1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 16 Giugno a Ragusa indicano una giornata con condizioni stabili e asciutte, ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature gradevoli e la brezza vivace renderanno l’atmosfera piacevole, senza eccessive variazioni climatiche. Resta comunque consigliabile prestare attenzione all’abbigliamento e proteggersi adeguatamente dal sole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 16 Giugno a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 9 ONO max 11.3 Maestrale 48 % 1014 hPa 5 nubi sparse +20.3° perc. +19.4° Assenti 11.7 ONO max 32.7 Maestrale 42 % 1014 hPa 8 nubi sparse +28.3° perc. +27.2° Assenti 15.7 O max 23.2 Ponente 28 % 1013 hPa 11 nubi sparse +28.3° perc. +27.5° Assenti 23.9 O max 26.4 Ponente 34 % 1014 hPa 14 nubi sparse +28.3° perc. +27.9° Assenti 19.6 O max 21.8 Ponente 40 % 1013 hPa 17 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.5 NO max 9.5 Maestrale 46 % 1013 hPa 20 nubi sparse +21.9° perc. +21.7° Assenti 12.7 OSO max 15.5 Libeccio 61 % 1015 hPa 23 nubi sparse +21° perc. +20.9° Assenti 3.1 NNE max 4.6 Grecale 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:23

