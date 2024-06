Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani domenica 2 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 2 Giugno a Palermo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà abbastanza consistente, con valori che variano dal 93% al 100% durante le diverse fasce orarie.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una percentuale intorno al 66-80%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +23,8°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a +27,3°C alle 09:00. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore a quella effettiva, con valori che raggiungeranno i +28°C verso le 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% alle 13:00, con temperature intorno ai +25,6°C. Nel corso del pomeriggio le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i +24°C e i +25,5°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con valori intorno ai +25,8°C.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si attesteranno intorno ai +20,2°C. L’umidità aumenterà fino all’85% alle 19:00, mantenendosi elevata anche nelle ore successive.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata con cielo coperto e temperature piuttosto miti. L’umidità sarà abbastanza elevata, con valori che si manterranno sopra il 70% per gran parte della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura percepita rispetto a quella effettiva, in quanto potrebbero influenzare il comfort termico. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Palermo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 2 Giugno a Palermo

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.7° perc. +20.8° Assenti 7.6 E max 8.7 Levante 75 % 1015 hPa 5 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 7.6 ESE max 9.9 Scirocco 69 % 1014 hPa 8 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° Assenti 5.9 NE max 11.1 Grecale 53 % 1014 hPa 11 nubi sparse +26.7° perc. +27.6° Assenti 13.9 NNO max 16.8 Maestrale 59 % 1014 hPa 14 cielo coperto +25.5° perc. +25.7° Assenti 12.2 N max 11.1 Tramontana 61 % 1014 hPa 17 cielo coperto +22.9° perc. +23.1° Assenti 10.7 N max 10.8 Tramontana 72 % 1015 hPa 20 cielo coperto +20.2° perc. +20.6° Assenti 5.6 NE max 6.1 Grecale 87 % 1016 hPa 23 cielo coperto +20° perc. +20.3° Assenti 2 N max 3.3 Tramontana 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:02 e tramonta alle ore 05:02

