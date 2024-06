Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per oggi domenica 23 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 23 Giugno a Messina si presentano in modo stabile e piacevole. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con cielo sereno o poche nuvole per gran parte della giornata.

Al risveglio, durante la mattina, il cielo sarà limpido con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 20km/h provenendo da nord, garantendo una piacevole brezza vivace.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 5%. Le temperature saliranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C, con una percezione di calore che si aggirerà intorno ai +25°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità costante di circa 20km/h proveniente sempre da nord.

Durante la sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 25%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C, con una percezione di calore intorno ai +21°C. Il vento, proveniente da nord, soffierà con una velocità di circa 13km/h, garantendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 23 Giugno a Messina si presentano ottimali per trascorrere una giornata all’aria aperta, grazie alle condizioni di bel tempo e alle temperature gradevoli. È consigliabile godersi una passeggiata in riva al mare o un picnic in compagnia, approfittando di una giornata all’insegna della tranquillità e del clima mite.

Tutti i dati meteo di Domenica 23 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 4 poche nuvole +23.1° perc. +23.4° Assenti 17.5 N max 26.4 Tramontana 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 19.2 N max 24.9 Tramontana 65 % 1012 hPa 10 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 17.1 N max 21.2 Tramontana 57 % 1012 hPa 13 cielo sereno +25° perc. +25.2° Assenti 20 N max 23.7 Tramontana 60 % 1012 hPa 16 cielo sereno +24° perc. +24.2° Assenti 18 N max 22.5 Tramontana 66 % 1011 hPa 19 poche nuvole +21.6° perc. +21.9° Assenti 13.1 N max 21.7 Tramontana 79 % 1012 hPa 22 nubi sparse +21.4° perc. +21.6° Assenti 12.1 N max 18.8 Tramontana 80 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:24

