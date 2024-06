Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per il weekend

StrettoWeb

Durante il fine settimana a Messina, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità varierà tra il 41% e l’89%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012-1016hPa. Ideale per attività all’aperto e per godersi le bellezze della città, il weekend si preannuncia piacevole e senza sorprese dal punto di vista meteorologico.

Venerdì 21 Giugno

Nel corso della notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura di +24,1°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 6,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature in lieve aumento. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +30,4°C con una brezza leggera proveniente da Nord. L’umidità sarà del 41% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 30°C. Alle 16:00 si registrerà una temperatura di +27,6°C con una brezza leggera da Nord – Nord Ovest. L’umidità salirà al 55% con una pressione di 1014hPa.

In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +23,9°C con una brezza leggera da Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 70% con una pressione di 1015hPa.

Sabato 22 Giugno

Durante la notte a Messina, il cielo resterà sereno con una temperatura di +23,6°C e una brezza proveniente da Nord con velocità di 8,4km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione di 1014hPa.

Nella mattina di Sabato, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 10:00 si registrerà una temperatura di +27,4°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 26°C. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +26,2°C con una brezza tesa da Nord Ovest. L’umidità salirà al 72% con una pressione di 1013hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con poche nuvole e temperature in lieve calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +22°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà al 89% con una pressione di 1014hPa.

Domenica 23 Giugno

Durante la notte a Messina, il cielo sarà sereno con una temperatura di +21,4°C e una brezza vivace proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 15km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81% con una pressione di 1012hPa.

Nella mattina di Domenica, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con leggere variazioni di temperatura. Alle 10:00 si registrerà una temperatura di +25,3°C con una brezza vivace da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai 25°C. Alle 14:00 si registrerà una temperatura di +25,5°C con una brezza vivace da Nord. L’umidità salirà al 56% con una pressione di 1012hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno e temperature in lieve calo. Alle 20:00 la temperatura sarà di +21,4°C con una brezza da Nord. L’umidità sarà all’81% con una pressione di 1012hPa.

In conclusione, il fine settimana a Messina si prospetta all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della città.

