Previsioni Meteo Messina: il bollettino per domani mercoledì 5 giugno

Le previsioni meteo a Messina per Mercoledì 5 Giugno mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 70% e l’80%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 10-12km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-62% e la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016-1017hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo ancora coperto al 90% e temperature che si manterranno intorno ai 23°C. La brezza proveniente sempre dal Nord – Nord Ovest sarà leggermente più intensa, con velocità che potranno raggiungere i 14-16km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 58-60%.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 2-3%. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a 19-20°C, mentre la brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest potrà raggiungere i 18-20km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino all’81-84%.

In base alle previsioni, per i prossimi giorni a Messina si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo sempre più sereno e temperature che si manterranno stabili intorno ai 23°C durante il giorno e ai 19°C di notte. La brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest sarà presente anche nei giorni successivi, con velocità che si manterranno intorno ai 15-20km/h. L’umidità atmosferica si manterrà intorno al 60-65%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1016-1018hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 5 Giugno a Messina indicano un inizio di giornata con cielo coperto, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con una leggera brezza che favorirà un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 5 Giugno a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° prob. 20 % 7.3 N max 11.2 Tramontana 79 % 1015 hPa 5 nubi sparse +20.3° perc. +20.4° prob. 8 % 8.6 N max 14 Tramontana 74 % 1016 hPa 8 nubi sparse +22.6° perc. +22.5° Assenti 11.9 NNO max 16.1 Maestrale 62 % 1016 hPa 11 cielo coperto +23.7° perc. +23.6° Assenti 11.1 N max 13.2 Tramontana 57 % 1016 hPa 14 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 14 % 14.6 NNO max 17.9 Maestrale 61 % 1016 hPa 17 cielo coperto +21.8° perc. +21.8° prob. 18 % 14.2 NNO max 20.1 Maestrale 68 % 1016 hPa 20 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° prob. 6 % 10.9 NNO max 18.5 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 cielo sereno +19.2° perc. +19.4° Assenti 11.7 NNO max 20.7 Maestrale 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:19

