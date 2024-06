Previsioni Meteo Enna: tutti i dettagli per domani lunedì 17 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 17 Giugno a Enna prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si presenterà completamente sereno, senza nuvole all’orizzonte.

Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante la giornata, con valori massimi che raggiungeranno i 32,9°C intorno alle 13:00. Le minime notturne si attesteranno intorno ai 19°C, garantendo comunque una notte piacevolmente fresca.

I venti soffieranno principalmente da direzione Nord – Nord Ovest con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza vivace, con raffiche occasionali. La velocità del vento si manterrà generalmente intorno ai 15km/h, garantendo un clima piacevole e ventilato.

L’umidità si manterrà su valori abbastanza contenuti, oscillando tra il 20% e il 60% durante la giornata. Non sono previste precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà su valori molto bassi, quasi assenti.

In base alle condizioni attese, possiamo concludere che Lunedì 17 Giugno a Enna sarà caratterizzato da un clima caldo e asciutto, ideale per godersi una giornata all’aperto. Le temperature gradevoli e la presenza costante del sole renderanno la giornata piacevole per svolgere attività all’aria aperta.

Per i prossimi giorni, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori estivi. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +19° perc. +18.6° prob. 14 % 3.6 NNO max 3.7 Maestrale 62 % 1015 hPa 5 poche nuvole +21° perc. +20.5° Assenti 3.5 ONO max 4.9 Maestrale 54 % 1016 hPa 8 cielo sereno +27° perc. +26.6° Assenti 10 NO max 12.6 Maestrale 34 % 1016 hPa 11 nubi sparse +31.6° perc. +29.8° Assenti 9.2 NO max 14.3 Maestrale 24 % 1014 hPa 14 cielo sereno +32.6° perc. +30.5° Assenti 11.3 NNO max 14.8 Maestrale 20 % 1014 hPa 17 cielo sereno +27.5° perc. +27° Assenti 19.9 E max 20.8 Levante 35 % 1015 hPa 20 cielo sereno +21.5° perc. +21.1° Assenti 6.7 ENE max 8 Grecale 54 % 1017 hPa 23 cielo sereno +19.9° perc. +19.5° Assenti 5.8 NE max 5.7 Grecale 60 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:27

