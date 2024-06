Previsioni Meteo Enna: il bollettino per domani domenica 23 giugno

StrettoWeb

Domani, Domenica 23 Giugno, Enna godrà di condizioni meteorologiche stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno e temperature fresche, con valori intorno ai +18°C. Durante la mattina, il cielo resterà limpido e le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso le ore centrali del giorno.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Enna, con temperature che si manterranno intorno ai +32°C. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio e in serata è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature in calo fino ai +20°C.

Le condizioni del vento saranno generalmente leggere, con brezze che soffieranno principalmente da nord. L’umidità si manterrà a livelli confortevoli, intorno al 20-30% durante il giorno, per poi aumentare leggermente in serata.

In conclusione, Domenica 23 Giugno Enna potrà godere di una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata, in quanto potrebbe portare a un calo delle temperature serali. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per gli eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni a Enna.

Tutti i dati meteo di Domenica 23 Giugno a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.1° perc. +16.1° Assenti 10.8 NNO max 11.6 Maestrale 46 % 1012 hPa 5 cielo sereno +18.2° perc. +17.2° Assenti 9.5 NNO max 12.8 Maestrale 43 % 1012 hPa 8 cielo sereno +27.1° perc. +26.2° Assenti 12.6 N max 13.4 Tramontana 23 % 1011 hPa 11 cielo sereno +32.1° perc. +29.8° Assenti 10.7 NO max 15.7 Maestrale 14 % 1010 hPa 14 cielo sereno +32.2° perc. +29.9° Assenti 17 NO max 17 Maestrale 15 % 1009 hPa 17 cielo sereno +27.2° perc. +26.4° Assenti 14.5 NNE max 14.6 Grecale 27 % 1011 hPa 20 cielo coperto +20.3° perc. +19.5° Assenti 9.7 N max 11.5 Tramontana 46 % 1013 hPa 23 cielo coperto +18.7° perc. +17.9° Assenti 7.4 NNO max 7.2 Maestrale 46 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:43 e tramonta alle ore 20:28

