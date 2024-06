Previsioni Meteo Catania: tutti i dettagli per domani lunedì 17 giugno

StrettoWeb

Previsioni Meteo a Catania per Lunedì 17 Giugno

Le previsioni meteo per Lunedì 17 Giugno a Catania prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, è importante tenere in considerazione alcuni dettagli significativi per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalle 00:00, è attesa una leggera pioggia con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una percezione di +24,1°C e venti leggeri provenienti da Nord – Nord Ovest a 3km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, con punte massime attese intorno ai +30°C. I venti saranno prevalentemente orientati da Est a Est – Sud Est, con intensità variabile tra i 8,4km/h e i 15,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +30,3°C, con venti che potranno raggiungere i 19km/h provenienti da Est.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +25°C. I venti tenderanno a calmarsi, con una velocità che si aggirerà intorno ai 5,8km/h provenienti da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 17 Giugno a Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo gradevoli e temperature estive. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e adeguare di conseguenza le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 17 Giugno a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.9° perc. +24° prob. 28 % 7.4 ONO max 8.4 Maestrale 62 % 1014 hPa 5 cielo sereno +24.9° perc. +24.9° Assenti 3.6 O max 9.4 Ponente 56 % 1015 hPa 8 cielo sereno +28.4° perc. +28.5° Assenti 2.8 ESE max 7.2 Scirocco 45 % 1015 hPa 11 nubi sparse +30° perc. +29.8° Assenti 14.3 ESE max 9.9 Scirocco 41 % 1015 hPa 14 cielo sereno +29.7° perc. +30.1° Assenti 17.4 E max 22.4 Levante 47 % 1014 hPa 17 cielo sereno +27.7° perc. +28.4° Assenti 13.9 ENE max 20.1 Grecale 54 % 1015 hPa 20 cielo sereno +25.8° perc. +26° Assenti 6.8 E max 11 Levante 60 % 1016 hPa 23 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 6 O max 8.4 Ponente 60 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.