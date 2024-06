Previsioni Meteo Caltanissetta: tutti i dettagli per domani venerdì 14 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Caltanissetta per Venerdì 14 Giugno prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse nel pomeriggio, mentre in serata il cielo si presenterà nuovamente sereno.

Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi che raggiungeranno i 30,3°C nel primo pomeriggio. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un discreto comfort termico durante l’arco della giornata.

I venti soffieranno principalmente da direzione Nord – Nord Ovest, con intensità che varierà da leggera a moderata, con raffiche fino a 17km/h. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo una giornata asciutta e senza rischi di pioggia.

L’umidità relativa si manterrà su valori medi intorno al 30-40%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1016-1017hPa.

In base alla situazione meteo attesa per Venerdì, possiamo prevedere una giornata piacevole e ideale per svolgere attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante le ore centrali della giornata, per evitare sbalzi termici e garantire il proprio benessere.

Per i prossimi giorni a Caltanissetta, le previsioni meteo indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con cieli generalmente sereni e temperature che si attesteranno su valori estivi, ideali per godersi a pieno le giornate di Giugno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 14 Giugno a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.9° perc. +14.8° Assenti 9.6 NNO max 11.9 Maestrale 89 % 1017 hPa 5 poche nuvole +16.2° perc. +15.9° Assenti 8.9 N max 14.2 Tramontana 79 % 1017 hPa 8 cielo sereno +24.1° perc. +23.3° Assenti 11.1 N max 10.9 Tramontana 29 % 1017 hPa 11 cielo sereno +29.8° perc. +28° Assenti 10.3 O max 10.1 Ponente 15 % 1016 hPa 14 cielo sereno +28.3° perc. +27.1° Assenti 18.5 SSO max 17.3 Libeccio 26 % 1016 hPa 17 poche nuvole +24.5° perc. +23.9° Assenti 16.9 SO max 16.4 Libeccio 35 % 1016 hPa 20 cielo sereno +18.6° perc. +18° Assenti 0.9 SE max 2.9 Scirocco 58 % 1018 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° Assenti 5.5 NNE max 5.3 Grecale 68 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:27

