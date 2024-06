Previsioni Meteo Caltanissetta: il bollettino per domani giovedì 27 giugno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 27 Giugno a Caltanissetta prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 35°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 17°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Al mattino, il cielo resterà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i 29,8°C verso le 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con intensità crescente.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che supereranno i 30°C. Il vento, proveniente sempre da Ovest, soffierà con una certa vivacità.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il cielo resterà sereno. La brezza leggera proveniente da Nord favorirà un graduale raffreddamento dell’aria.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata di sole e caldo per Giovedì 27 Giugno a Caltanissetta. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero mantenersi elevate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 27 Giugno a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 7.8 N max 7.2 Tramontana 61 % 1013 hPa 5 cielo sereno +18.7° perc. +18.1° Assenti 8.2 N max 10.5 Tramontana 56 % 1013 hPa 8 cielo sereno +27.4° perc. +26.5° Assenti 9 NO max 12.7 Maestrale 26 % 1013 hPa 11 cielo sereno +33.2° perc. +30.9° Assenti 15.2 ONO max 21.7 Maestrale 16 % 1012 hPa 14 cielo sereno +35° perc. +32.6° Assenti 14.6 O max 23.4 Ponente 15 % 1011 hPa 17 cielo sereno +31.6° perc. +29.7° Assenti 9.8 ONO max 13.7 Maestrale 22 % 1012 hPa 20 cielo sereno +23.5° perc. +23.1° Assenti 1.3 SE max 3.6 Scirocco 44 % 1014 hPa 23 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 6.1 N max 5.9 Tramontana 46 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.