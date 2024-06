Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani sabato 8 giugno

StrettoWeb

Sabato 8 Giugno ad Agrigento si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della mattinata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai +27°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità di circa 10km/h, con raffiche leggere. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno intorno ai +26°C con venti sempre provenienti da Sud Ovest a una velocità di 14km/h. L’umidità aumenterà leggermente al 42%.

In serata, le nuvole sparse tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +21°C. Il vento sarà più debole, con una velocità di circa 3km/h proveniente da Sud Est. L’umidità aumenterà al 54%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 8 Giugno ad Agrigento indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno con leggere variazioni nelle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature rimarranno piuttosto gradevoli, con un lieve aumento nel corso della mattinata e un calo nelle ore serali. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per godere al meglio della giornata.

Tutti i dati meteo di Sabato 8 Giugno a Agrigento

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.4° perc. +18.8° Assenti 2.6 NNO max 4.1 Maestrale 53 % 1016 hPa 5 cielo sereno +21.1° perc. +20.3° Assenti 6.5 NNE max 6.5 Grecale 39 % 1016 hPa 8 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.8 SO max 6.7 Libeccio 32 % 1015 hPa 11 cielo sereno +27° perc. +26.9° Assenti 11.3 SO max 10.8 Libeccio 41 % 1015 hPa 14 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 14 OSO max 14.8 Libeccio 42 % 1014 hPa 17 cielo sereno +25° perc. +24.7° Assenti 6.7 SO max 6.2 Libeccio 43 % 1013 hPa 20 poche nuvole +21.4° perc. +21° Assenti 2.9 ESE max 3.4 Scirocco 53 % 1014 hPa 23 poche nuvole +20.8° perc. +20.3° Assenti 2.1 NNO max 2.4 Maestrale 51 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:26

