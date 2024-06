Premio Sila ’49, il weekend conclusivo della 12esima edizione torna alle origini

StrettoWeb

Tutto pronto per vivere appieno il prossimo weekend che chiuderà la dodicesima edizione del Premio Sila ’49. È stato un percorso lungo e affascinante. Gli incontri con gli autori dei libri della Decina 2024 ha appassionato un pubblico via via sempre più numeroso che ha affollato i luoghi scelti per i dibattiti. E non è ancora finita!

Nei giorni scorsi, la Giuria ha decretato i tre vincitori, Viola Ardone con “Grande meraviglia” (Einaudi editore) si è aggiudicata il Premio per la sezione Letteratura; Andrea Rinaldo, docente accademico e scienziato eclettico, quello per la sezione Economia e Società con il libro “Il governo dell’acqua. Ambiente naturale e ambiente ricostruito” (Marsilio editore); alla poetessa e scrittrice Vivian Lamarque è andato il Premio alla Carriera. Il grande pubblico del Sila potrà incontrare i tre vincitori e seguirli negli eventi organizzati per chiudere questa dodicesima edizione.

Il programma degli eventi

Venerdì 21 giugno

Si parte alle 18, dal cuore verde del centro storico di Cosenza, lo scenario naturalistico della Villa Vecchia vedrà il giornalista Paride Leporace e l’ingegner Massimo Veltri, giurato del Premio Sila, dialogare con lo scienziato Andrea Rinaldo.

Sabato 22 giugno

Nella seconda giornata, le sale cinquecentesche di Palazzo Arnone, sede della Galleria nazionale di Cosenza, accoglieranno alle 11.30 la poetessa e scrittrice Vivian Lamarque che terrà una lectio magistralis sul tema “Che cosa è la poesia (secondo Vivian Lamarque)”. E sempre a Palazzo Arnone, alle 18, la giornalista e scrittrice, Ritanna Armeni, condurrà la Cerimonia di Premiazione.

Domenica 23 giugno

Il cartellone chiuderà gli incontri a Camigliatello Silano, nella sede della

Fondazione Premio Sila, dove alle 11.00 il critico letterario, scrittore e giurato del Premio Sila, Emanuele Trevi, converserà del suo libro, “La casa del mago”, con Enzo Paolini, presidente della Fondazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.