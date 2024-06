Il Prefetto di Cosenza incontra i sindaci neo-eletti della provincia | FOTO

StrettoWeb

Un grande e partecipato incontro, quello di oggi nella Sala degli Specchi di Cosenza. Il Prefetto della provincia bruzia, Vittoria Ciaramella, ha incontrato i 65 Primi Cittadini eletti nell’ultima tornata amministrativa dello scorso 8 e 9 giugno. Un meeting per augurare loro buon lavoro, ma anche per cominciare ad amministrare al meglio con la collaborazione della Provincia.

““Nel corso dell’incontro – ha comunicato la Prefettura – svoltosi in un clima di cordiale accoglienza, sono stati trattati i temi fondamentali di interesse degli Enti locali auspicando, pur nell’ambito delle specifiche competenze, la massima collaborazione e lealtà. I Sindaci hanno manifestato grande apprezzamento per l’iniziativa del Prefetto Ciaramella che ha costituito non solo un momento di reciproca conoscenza ma anche l’occasione per dare l’avvio ad un positivo e costruttivo confronto istituzionale tra lo Stato e gli Enti locali”. Presenti anche il sindaco del capoluogo cosentino, Franz Caruso, e il Presidente della Provincia Rosaria Succurro.

Caruso: “il ruolo di Sindaco è straordinario”

“Questa mattina abbiamo incontrato i Sindaci appena eletti. Nel dare loro il benvenuto, ho sottolineato l’importanza del rapporto con il Prefetto, punto di riferimento fondamentale per garantire la presenza dello Stato nei momenti di necessità. Il ruolo di Sindaco è straordinario, ma al tempo stesso pieno di sfide e difficoltà quotidiane estremamente complesse”.

“Amministrare una comunità, assicurare servizi e rispondere alle necessità dei cittadini è un impegno significativo. Auguro a tutti i sindaci neoeletti un buon lavoro e tanta determinazione nel servire al meglio le proprie comunità – ha dichiarato Franz Caruso.

