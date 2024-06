Ponte sullo Stretto, Tamajo (FI): “una delle opportunità, a Sicilia servono infrastrutture”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo stretto rappresenta un’opportunità per questo territorio, ma è una delle opportunità. La Sicilia esige infrastrutture serie con collegamenti viari e ferroviari all’interno dell’Isola e tra l’Isola e il Continente. Insomma, bisogna creare tutte le condizioni perché la città di Messina e la Sicilia possano supportare questo Ponte“. A dirlo è Edy Tamajo, deputato regionale siciliano di Forza Italia e candidato alle prossime europee nel collegio Isola, aggiungendo: “L’Europa garantisce il diritto alla mobilità. E’ questo l’impegno che prendo con i siciliani. Non un problema solo di opere e infrastrutture ma di soddisfare un’esigenza che non è più ridotta al mero spostamento, ma alla necessità di garantire il soddisfacimento di un diritto fondamentale, quello della mobilità, che si traduce nell’utilizzo di mezzi di trasporto diversi e connessi tra di loro“.

“In un’epoca in cui i siciliani scelgono l’aereo per i lunghi spostamenti – sottolinea Tamajo -, è necessario investire per agevolare il trasporto da e verso gli aeroporti, incrementare l’offerta a prezzi accessibili e garantire i collegamenti. L’impegno è quello di accorciare le distanze, investire e sussidiare il trasporto capace di assicurare la mobilità di persone e merci“.

