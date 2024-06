Ponte sullo Stretto, il Governo nomina la nuova Commissione Via-Vas: dovrà esprimersi sull’impatto ambientale

StrettoWeb

Il Governo sta completando le nomine per la nuova Commissione Via-Vas che dovrà completare l’iter della Valutazione d’impatto ambientale per il Ponte sullo Stretto e tanti altri progetti sotto esame da portare a termine entro settembre. Stanno arrivando anche i decreti di nomina dei componenti della Commissione dove c’è il cambio di presidenza: il nuovo Presidente sarà Germana Panzironi, la quale sostituisce l’uscente Massimiliano Atelli.

Germana Panzironi 61 anni e un noto avvocato di Roma già presidente del Tar del Lazio e attualmente del Tar Abruzzo, guiderà l’organismo, composto da 50 esperti e professionisti con varie competenze, deputato a pronunciarsi sulla Valutazione d’impatto ambientale (Via) e sulla Valutazione ambientale strategica (Vas) del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto già aggiornato dagli esperti.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin aveva già chiarito di voler mettere la nuova Commissione “in grado di funzionare immediatamente, per evitare qualunque paralisi o rallentamento“. Il presidente uscente Atelli, che è anche capo di gabinetto del ministro dello Sport, Andrea Abodi, resterà alla guida della seconda Commissione Via, quella speciale per i pareri sui progetti del Pnrr e del Pniec.

Oltre al Ponte sullo Stretto, la nuova Commissione Via-Vas dovrà pronunciarsi anche su altre opere in attesa come i progetti dell’alta velocità ferroviaria Napoli-Bari e Milano-Verona, il tratto internazionale della Torino-Lione, alcuni lotti della Galleria del Brennero, il tratto Pescia Romana-Tarquinia sulla A12, la statale 336 per i Giochi olimpici di Cortina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.