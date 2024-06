Ponte sullo Stretto, Germanà querela Bonelli: “basta strumentalizzazioni”

StrettoWeb

“Depositata, dall’avvocato penalista di Messina, Salvatore Silvestro, presso il Tribunale di Roma, la mia querela nei confronti di Angelo Bonelli. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha intrapreso una sistematica campagna diffamatoria nei confronti di tutti coloro che hanno manifestato il loro favorevole apprezzamento sulla necessità e sull’opportunità che si dia immediata esecuzione alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare Bonelli, in un clima di assoluta mistificazione della realtà, ha realizzato con disarmante sistematicità un attacco mediatico e giudiziario caratterizzato dalla veicolazione di dati e circostanze che non trovano alcun riscontro nella realtà. Il Ponte è un’opera strategica e fondamentale per lo sviluppo della Sicilia e di tutto il Paese. Basta con la strumentalizzazione e con le fake news montate ad arte da certa sinistra”.

Lo dichiara il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama, e candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Isole.

