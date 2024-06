Ponte sullo Stretto, Conte: “hanno tolto soldi Sicilia e Calabria per farlo, è uno spreco”

StrettoWeb

“Hanno tolto soldi dalla Sicilia e dalla Calabria per fare il Ponte. E’ uno spreco di risorse e consulenze“. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte a Palermo nel suo comizio di chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee. A Conte, però, sfugge che il Ponte collega proprio Calabria e Sicilia: che significa “togliere soldi“? In realtà il Ponte è il più grande investimento pubblico della storia ultrasecolare dell’Italia unita nelle Regioni del Sud, finanziata solo in minuscola parte (meno del 15%) con fondi europei destinati a Calabria e Sicilia e che storicamente Calabria e Sicilia non riescono a spendere e restituiscono all’Europa. Di cosa sbraita, quindi, l’ex premier grillino?

