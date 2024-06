StrettoWeb

“La ragione per cui Salvini parla del Ponte è perché non sa mettere a posto le altre cose e sa che così l’attenzione della sinistra sarà tutta concentrata sul Ponte”. Così il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa a Palermo.

