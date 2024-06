Ponte sullo Stretto, il Sindaco di Catania incontra Ciucci: le certezze sui tempi e la “spinta” di Trantino

StrettoWeb

Nell’ambito degli incontri istituzionali che la Società Stretto di Messina sta portando avanti con gli enti territoriali, il Sindaco di Catania Enrico Trantino ha incontrato a Palazzo degli Elefanti Pietro Ciucci, amministratore delegato della società e la componente del Cda della Stretto di Messina Ida Nicotra.

L’Ad della società che sovrintende alla realizzazione della grande infrastruttura ha fatto il punto sull’iter per il concreto avvio dei lavori del Ponte sullo Stretto. “Entro fine anno –ha assicurato Ciucci– avrà luogo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, con l’avvio della fase realizzativa con il programma delle opere anticipate (cantierizzazione, bonifica ordigni bellici, sondaggi archeologici, espropri) nonché la redazione del progetto esecutivo. Confermati i tempi di apertura al traffico nel 2032”.

Il Sindaco Trantino ha preso atto positivamente dello stato di avanzamento progettuale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e sostenuto Ciucci e Nicotra a proseguire nella loro azione per dare all’Italia questa fondamentale infrastruttura: “E’ un obiettivo prioritario del Premier Meloni, del Ministro Salvini e di tutto il Governo –ha commentato Trantino– che va raggiunto prima possibile nell’interesse della Sicilia, della Calabria e di tutto il Meridione che da un secolo aspettano un collegamento stabile dell’isola con il Continente. L’esperienza di Ciucci è certamente preziosa per dare una prospettiva concreta al Ponte, che è la madre di tutte le altre infrastrutture, stradali e ferroviarie, che verranno inevitabilmente generate dalla sua costruzione facendole diventare ancor più indispensabili di quanto già non lo siano adesso”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.