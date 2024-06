Ponte Calopinace: 4 anni dall’inizio dei lavori tra annunci, misteri e spese. Il messaggio che annienta l’Amministrazione

StrettoWeb

Se volete fare arrabbiare un cittadino di Reggio Calabria, chiedetegli del Ponte sul Calopinace. Sono passati circa 4 anni dall’inizio dei lavori. Tutto questo tempo, per qualche metro di collegamento tra l’area Tempietto e il Parco Lineare Sud. Un’infinità, un calvario, tra annunci, spese, misteri sui continui lavori bloccati. Sui social c’è un messaggio del Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” che mette praticamente alle stretto l’Amministrazione Comunale.

“1400 giorni di Fare e disfare è sempre lavorare, ma chi paga? Oggi sono esattamente 1400 giorni da quando i lavori del ponte di collegamento tra lungomare e parco lineare sono stati annunciati e appaltati, quasi 4 anni di calvario per un ponte di una ventina di metri sul Calopinace, lavori che secondo gli annunci del tempo avrebbero dovuto essere completati in 120 giorni”, si legge.

“E invece dopo quasi quattro anni la situazione è quella evidenziata dal video e gli annunci odierni riferiscono che: ‘da quando arriveranno i materiali che sono stati ordinati, saranno necessari 120/150 giorni di cantiere per il completamento’. Come se i quattro anni fossero azzerati e trascorsi invano. Ma non sono azzerati. Soldi pubblici spesi, parti costruite e poi demolite, mistero sulle cause dei vari fermo lavori, richieste di accesso agli atti del nostro comitato rimaste inevase nonostante i solleciti e persino una segnalazione con richiesta di intervento al responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza rimasta senza risposta”.

Le parole dell’Assessore e i tempi che non tornano

“Il nuovo assessore dichiara che ci passeggeremo sopra questa estate ma probabilmente pensa che noi cittadini non abbiamo neanche la capacità di fare i conti. 120/150 giorni da quando arriveranno i materiali (a proposito quando arriveranno?) significa 4/5 mesi e anche se i materiali arrivassero domani tra 4/5 mesi l’estate sarà più che conclusa. Ma ci accontenteremmo pure della conclusione in inverno purché si capisca cosa è successo e si smetta di pensare che i cittadini non abbiamo occhi per vedere e soprattutto intelligenza per capire”.

E nel frattempo si apra un altro accesso al parco lineare, spianando e “ripulendo la striscia di terreno sulla sponda sinistra del Calopinace, che ci sembra attività abbastanza semplice da fare, e che aumenterebbe la sicurezza Dei tre accessi al parco esistenti, infatti, due sono vincolati a passaggi a livello che rimangono chiusi spesso anche per svariati minuti e un nuovo accesso sarebbe molto utile e garantirebbe ai residenti maggiore fruibilità e sicurezza”.

