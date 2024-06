“Pollino Cocktail Camp”, al via il raduno sulla botanical mixology in montagna

StrettoWeb

Le mille sfaccettature della montagna sfruttate in tutte le sue potenzialità. Non solo paesaggi dunque, ma un vero e proprio percorso che unisce la natura agli “spirits” locali. Da quest’idea nasce Pollino Cocktail Camp, un evento dedicato al Pollino, al suo patrimonio botanico, e alla cultura liquoristica del Sud Italia. Il motore principale è lo spirito di collaborazione e condivisione.

L’evento, che avrà luogo il 13, 14, 15 luglio a Catasta, Campotenese, vuole essere un momento di interazione tra pubblico, produttori, operatori di settore, bartender e mixologist ai quali sarà chiesto di interpretare propri signature dedicati al tesoro botanico del Pollino. Sarà l’opportunità per promuoversi e fare rete.

Aspetti distintivi

L’evento mira a valorizzare la mixology e la liquoristica come discipline capaci di connettere progetti sostenibili. Promuove una nuova cultura del bere consapevole riducendo gli sprechi, valorizzando la stagionalità e sostenendo i prodotti locali. Articolato in momenti di live set, formazione, walk around tasting, visite guidate, off nei locali del territorio, il format è rivolto a operatori di settore, a ristoratori, bartender, personale di sala, alle scuole e al pubblico degli appassionati.

