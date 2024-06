Polistena, il sindaco Tripodi: “verso scuole più sicure ed all’avanguardia. Investimenti per oltre 9 milioni”

StrettoWeb

“Si è chiuso da poco l’anno scolastico ma l’Amministrazione comunale sta eseguendo una serie di lavori edili nelle scuole cittadine per garantire una maggiore funzionalità, sicurezza delle strutture e degli spazi disponibili. I cantieri che al momento sono aperti riguardano opere per la messa in sicurezza di:

plesso Custodia, per l’importo di oltre 400 mila euro;

plesso Salvemini dove da qualche giorno è stato aperto un nuovo cantiere per l’importo di circa 1 milione di euro;

plesso Brogna dove si sta investendo circa 1 milione di euro ed è stato rimosso l’eternit.

A questi cantieri in corso si aggiungono il cantiere della scuola Villa Macri consegnato lo scorso anno dove sono stati investiti 800mila euro e quello della scuola Belà consegnato nel 2022 dove sono stati investiti oltre 500 mila euro per la riqualificazione”, è quanto afferma il sindaco di Polistena, Michele Tripodi.

“A queste opere visibili si aggiungono la recente apertura dell’asilo nido Villa dove sono stati investiti 200 mila euro in lavori e dove è stato riavviato il servizio nido aperto alle famiglie 0-36 mesi per i bambini dalla prima infanzia che si affacciano al mondo dell’istruzione scolastica. Con il PNRR, abbiamo ottenuto oltre 600 mila euro per ristrutturare il vecchio carcere a Largo Carmine al fine di adibirlo ad altro servizio per l’infanzia. I lavori sono in corso. Inoltre è stato recentemente finanziato il rifacimento del tetto dell’edificio scolastico Trieste per l’importo di 576.000 Euro. Altri lavori per oltre 1 milione di euro che riguardano immobili scolastici a Polistena sono in atto, da parte della Città Metropolitana, a via Vescovo-Morabito nello stabile assegnato alle classi della scuola secondaria superiore G. Rechichi, che in attesa della ristrutturazione, abbiamo ritenuto di ospitare nella scuola Trieste.

La Città Metropolitana ci ha fatto sapere che sono di prossima consegna i lavori della palestra polivalente che sorgerà in via Turati per l’importo di oltre 1 milione 300 mila euro. La palestra sarà al servizio della scuola superiore “Renda” e del “Rechichi” che finalmente avrà una nuova recinzione per la sua area esterna. Nei giorni scorsi sono state consegnate le aule nuove dell’ITIS “M. Milano” che offriranno nuovi ambienti alla popolazione scolastica del territorio. Polistena è un passo avanti, e non solo sulle scuole, chi nega l’evidenza lo fa per altri motivi“, conclude Tripodi.

Schema di riepilogo:

OPERE SCOLASTICHE REALIZZATE E ULTIMATE DALLL’INSEDIAMENTO DELLA TERZA AMMINISTRAZIONE TRIPODI: N.4 Villa Macrì, asilo Villa, scuola Belà, nuove aule ITIS per un totale in investimenti di oltre 2 milioni di euro.

OPERE SCOLASTICHE/SOCIALI IN CORSO: N. 5 Plesso Custodia, plesso Salvemini, plesso Brogna, Ex Carcere Largo Carmine, Immobile Liceo G. Rechichi di via Vescovo Morabito (Città Metropolitana). Sommano oltre 4 milioni di euro.

OPERE SCOLASTICHE/SOCIALI FINANZIATE DA APPALTARE: N. 2 Edificio Scolastico Trieste e palestra polivalente via Turati per investimenti di circa 2 milioni di euro.

Riepilogo complessivo investimenti su Polistena = 9.000.000 Euro

