Policlinico di Messina, il Dott. Giorgio Giulio Santonocito nominato Direttore Generale

StrettoWeb

Confermata la nomina del dott. Giorgio Giulio Santonocito come Direttore Generale dell’AOU G. Martino di Messina. Guiderà l’azienda ospedaliera universitaria per il prossimo triennio. La giunta, su proposta dell’assessore alla Salute Giovanna Volo, ha confermato nel ruolo il nuovo manager dell’AOU.

56 anni, siciliano, il dott. Santonocito è stato fino a gennaio Direttore Generale dell’ASL Roma 5. Un percorso professionale, il suo, costellato da numerose esperienze direzionali alla guida di aziende sanitarie. Già a partire dal 2013 ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo dell’Asp di Caltanissetta e Commissario Straordinario fino a luglio del 2014, per poi dirigere – dal 2014 al 2018 – l’ARNAS Garibaldi e l’ASP di Agrigento fino al 2019, anno in cui si è poi trasferito nella capitale per guidare l’ASL Roma 5. È stato Ragioniere Generale del Comune di Catania dal 2008 al 2013.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.