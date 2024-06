PNRR, 10 milioni per l’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola

StrettoWeb

La Provincia di Cosenza si conferma punto di riferimento del territorio nella gestione degli appalti: non solo “Casa dei Comuni”, ma Ente al servizio di tutte quelle realtà territoriali che necessitano di sostegno per lo svolgimento di pratiche complesse di appalti. Continua difatti l’adesione alla Stazione Unica Appaltante di Cosenza anche da parte di enti diversi dai comuni del territorio.

Dopo la Prefettura, la Regione Calabria, i Consorzi di Bonifica e altre istituzioni, è stata la volta dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, che ha in programma una serie di interventi, finanziati dal PNRR, per circa 10 milioni di euro e che avranno il pregio di migliorare uno dei luoghi sacri più amati dalla comunità, non solo calabrese.

Con il supporto burocratico-gestionale del Dirigente della SUA Avv. Giovanni De Rose e dell’Ing. Stefano Cittadino per l’Ordine dei Minimi, il Presidente Rosaria Succurro per la Provincia e Padre Antonio Bottino per l’Istituto religioso hanno sottoscritto apposita Convenzione per la gestione degli appalti collegati agli interventi in programma.

Padre Bottino ha espresso tutta la sua “fiducia in un ente del quale ho sentito parlare molto bene per la sua efficienza ed efficacia”. Soddisfatta il Presidente Succurro, che si è detta “onorata della scelta dei Frati Paolotti, ancor più significativa per tutta la suggestione spirituale che San Francesco di Paola ha sempre infuso nella comunità; e che vede oggi la Provincia di Cosenza coinvolta negli interventi migliorativi del luogo di culto principe del nostro veneratissimo Patrono della Calabria e della gente di mare”.

