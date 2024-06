Playoff Serie B2, Ragusa in Serie B! Trionfo in Gara-3 contro Pesaro. E la Viola può esultare…

StrettoWeb

Dopo la promozione dell’Orlandina anche Ragusa stacca il biglietto per la Serie B. Festeggia il basket siciliano con due delle principali interpreti, nonché delle squadre più forti della B Interregionale che, al termine di una stagione lunga ed estenuante, hanno centrato i rispettivi obiettivi prefissati a inizio anno: salire di categoria.

Dopo aver perso la finale Playoff, Ragusa si è rifatta allo spareggio contro Pesaro. Sono servite altre 3 gare, proprio come contro i paladini, ma questa volta con esito diverso. Dopo aver vinto in casa e perso in trasferta, Ragusa non ha fallito il match point fra le mura amiche del Palapadua battendo l’Italservice Loreto Pesaro 74-72.

Una vittoria che fa contenta anche la Myenergy Viola. Nella prossima stagione, infatti, mancheranno sia Orlandina che Ragusa, le due squadre che hanno spadroneggiato in regular season e nei Playoff e che hanno disputato la finale, raggiungendo entrambe, con merito, la promozione. Due avversarie in meno. Chiaro, è ancora presto per parlare di power ranking, qualità dei roster e discorsi simili: ma la Viola, a differenza della passata stagione in cui fu la sorpresa, quest’anno rischia di presentarsi ai nastri di partenza con il grado di favorita.

