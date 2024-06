Playoff Serie B, Domotek Volley gigante contro Taviano: Serie A3 più vicina!

StrettoWeb

Archiviata la delusione della prima fase dei Playoff nella quale, dopo una stagione regolare fatta di sole vittorie, la Domotek Volley è stata sconfitta da Grottaglie e Campobasso, nella seconda fase dei Playoff i reggini tornano alla vittoria. Ed è un successo di importanza fondamentale per tenere vivo il sogno promozione. L’avversario di questa sera, la PGA Volley Taviano, infatti, dopo aver vinto in precedenza contro Grottaglie (3-1) aveva fra le mani un importante match point promozione in caso di vittoria.

Ma la Domotek Volley, davanti al proprio pubblico, non poteva chiudere la postseason collezionando un’altra sconfitta. Il team reggino si aggiudica 25-19 il primo set e riesce a venir fuori da un complicato e lunghissimo secondo set con il 30-28 che permette di fare il pieno di fiducia. I ragazzi di coach Polimeni, trascinati da capitan Laganà e da un solidissimo Stefano Remo, si prendono anche il terzo set per 25-20 e prenotano il biglietto per Grottaglie: sabato sarà battaglia, il sogno promozione è ancora vivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.