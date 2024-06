Pellegrina di Bagnara Calabra si prepara alla XXXI sagra del pane di grano, prodotto principe delle tavole reggine

StrettoWeb

Il pane di Pellegrina di Bagnara Calabra è conosciuto anche oltre la Calabria. Si tratta di un prodotto genuino che tutti si recano a comprare da tutte le parti. Quest’anno ci sarà la XXXI edizione della Sagra del Pane di grano di Pellegrina e da XXXI anni ad oggi la sagra è sempre riuscitissima. In occasione della sagra che sarà il 13 agosto, verrà dato pane e pizza il tutto servito in un piatto in ceramica che i degustatori porteranno a casa.

L’anno scorso sono stati fatti 1.500 piatti che sono finiti tutti. La frazione di Pellegrina è famosa anche per la ceramica e quindi in occasione della sagra si uniscono due cose, il pane e la ceramica appunto. Il 13 agosto quindi tutti potranno degustare questo prezioso prodotto, il pane che è il prodotto principe delle tavole. Il pane di Pellegrina è lavorato con le mani, con i vecchi sistemi e viene cotto nei forni a legna. Gli organizzatori spiegano ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, come si svolgerà questo importante appuntamento culinario.

Pellegrina di Bagnara Calabra si prepara alla XXXI sagra del pane di grano

