A Pellaro la 2ª Edizione del Memorial “Lo sport che non dimentica”

Prenderà il via Giovedì 6 giugno la Seconda Edizione del Memorial “Lo sport che non dimentica”, organizzato dal Club “Cillo Mallamaci”, fondato nel gennaio del 2023 da un gruppo di calciatori allievi della Pro Pellaro “anni ‘80”, allenati appunto da Francesco Mallamaci, che proprio il 6 giugno del 2022 è tornato alla casa del Padre. Il Club intende ricordarne la figura, perché ha visto in Cillo un allenatore-educatore, che amava lo sport e chi lo praticava. Il programma prevede per il 6 giugno, una Santa Messa, alle ore 19.00 nella chiesa di Pellaro centro, mentre sabato 8 giugno si terrà la cerimonia di consegna del Premio Memorial “Cillo Mallamaci” riservato alla categoria “Allievi” della Pro Pellaro, presso il Ristorante I Cavalieri di San Giorgio. Saranno premiati Giuseppe Modafferi (vincitore), Elmehdi Narjou e Souhail Bakkou (partecipanti alla selezione). Il clou della manifestazione, aperta a tutti gli amanti e appassionati di sport, si terrà Domenica 9 Giugno, con “Le vie dello sport sono infinite”, una “camminata a passo scelto” …perché ogni partecipante sarà libero di camminare come vuole, percorrendo luoghi di sport e omaggiando divise sportive e pensieri poetici dedicati a qualsiasi pratica sportiva.

E’ appunto prevista una sosta ai campetti dello Sporting Club di Bocale dove si sorseggerà del buon the, ascoltando versi e ammirando divise… in concorso. Ospite o se preferite madrina della “camminata”, la Campionessa Olimpionica, “la peddarota d’eccellenza”, Anna Barbaro.

