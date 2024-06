Il Pd: “con il Ponte sullo Stretto e l’autonomia differenziata il governo sta fregando il Sud: è il piano eversivo delle destre”

StrettoWeb

“Ci stanno fregando alla grande: Regionalismo differenziato approvato, Premierato prima approvazione, Ponte sullo Stretto avanti tutta! Tutto a danno del Sud, della Democrazia. Stanno realizzando una “Democratura” che rappresenta la commistione tra un finto “nazionalismo” funzionale solo al Nord Italia e una falsa “stabilità” ostaggio dei capricci del Capo del Governo”. È quanto afferma in una nota Enzo Musolino, Segretario cittadino

Partito Democratico Villa San Giovanni.

“L’Opera simbolo? Un’ infrastruttura inutile imposta sullo Stretto per arricchire le imprese lombarde. Altri esempi di fregatura?

1. Con il Regionalismo differenziato approvato le “materie non LEP” (livelli essenziali delle prestazioni) possono essere devolute da domattina.

2. le “intese” già sottoscritte con le tre regioni interessate sono fatte salve con una norma transitoria di questa legge.

3. In attesa della determinazione dei LEP (ma li determineranno mai?) tutte le materie possono “intanto” essere trasferite con il criterio della “spesa storica”, cioè con un pregiudizio razzista nei confronti del Sud”.

“Un esempio ancora più chiaro? Due o tre asili comunali ci sono a Reggio Calabria (a fronte delle decine di Reggio Emilia) e solo questi ci devono essere!”.

