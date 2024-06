Paura nel vibonese: anziana cade e si ferisce mentre raccoglie l’origano

StrettoWeb

Tanta paura per una donna di 76 anni, caduta rovinosamente in provincia di Vibo Valentia. L’anziana, ieri pomeriggio, era infatti intenta a raccogliere dell’origano nella cittadina di Filadelfia quando, improvvisamente, è scivolata da una scarpata. La poveretta ha riportato un trauma cranico e una vistosa ferita sulla nuca. Nonostante il brutto incidente, la 76enne era cosciente all’arrivo dei soccorsi: è stata trasportata al Pugliese di Catanzaro dove si trova tuttora ricoverata in Neurochirurgia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.