Tanta paura quest’oggi a Palermo per un incendio divampato nel locale Burger King in Viale Regione Siciliana, nei pressi della rotonda di Via Belgio. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite nella zona delle cucine, provocando un’alta colonna di fumo.

Sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sono arrivate ambulanze: i sanitari hanno soccorso una giovane che sarebbe rimasta intossicata dal fumo.

