Paura per Lucio Presta: il manager dei VIP schiacciato da un trattore

Tanta paura per Lucio Presta, il manager più famoso del mondo spettacolo nostrano: l’imprenditore, infatti, è vivo per miracolo. Presta era impegnato in alcuni lavori nelle sue campagne a Sabina, nel Lazio, quando il trattore che stava conducendo si è ribaltato. Nonostante il peso del mezzo agricolo, Presta è riuscito a cavarsela senza gravi danni: si è fratturato le costole, ma la sua prontezza di riflessi gli ha permesso di mettersi su un fianco subito dopo la caduta evitando il peggio.

Gli oltre 400 chili del trattore, infatti, avrebbero potuto schiacciare gli organi interni portandolo anche alla morte. Presta è stato quindi ricoverato e ha subito un intervento. Ora il manager dei VIP è a riposo: a prendersi cura di lui, durante la convalescenza, la moglie e conduttrice Paola Perego.

