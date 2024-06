Paura in Calabria: incendio minaccia le abitazioni del centro urbano

StrettoWeb

Tanta paura per gli abitanti del comune montano di Castrovillari, in provincia di Cosenza: un incendio è scoppiato nel pomeriggio vicino alla Basilica della Madonna del Castello. Il suggestivo luogo, immerso nel verde, ha fatto sì che il fuoco attecchisse subito e che le fiamme si propagassero tanto da minacciare le case del centro urbano. La colonna alta di fumi grigio ha destato, infatti, non poca preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, il canadair dei Vigili del Fuoco, in sinergia con Calabria Verde, ha permesso di intervenire tempestivamente evitando danni.

