Pallavolo, la società reggina Elio Sozzi compie 50 anni: il programma della festa

La “Elio Sozzi”, storica realtà di Pallavolo di Reggio Calabria, compie 50 anni. Per l’occasione il 9 giugno festeggerà con un programma ricco di iniziative all’insegna dello sport e del ricordo. Alle ore 15.30 il via alla festa, con il Torneo Sozzi Gold. Alle 18 la partita tra le “Vecchie Glorie” e alle 19 un momento commemorativo.

Gran finale con la serata, a partire dalle ore 21, animata dal concerto dei Blaskom Band. Gli eventi si terranno presso il centro sportivo Elio Sozzi in Via Calveri, 56. Di seguito la locandina dell’evento per il compleanno del club, nato nel 1974.

