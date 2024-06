Pallanuoto femminile, a Cosenza arrivano i rinforzi russi con Olga Belova

StrettoWeb

Arriva la campionessa russa Olga Belova. “La nostra squadra di pallanuoto ha il piacere di annunciare l’acquisto di Olga Belova, una delle giocatrici più talentuose e decorate della scena internazionale”, annuncia- a sorpresa- il presidente di Aqa e dell’Olio di Calabria Igp Francesco Manna. Insieme a tutta la dirigenza ed agli sponsor, ecco il colpo nel mercato del precampionato.

La Belova è nata il 27 agosto 1993 nella città di Volgograd, Russia. Olga porta con sé un palmarès che parla da solo. Un palmarès straordinario. “La carriera di Olga Belova è costellata di successi”, dicono. Tra i suoi numerosi riconoscimenti, spiccano la medaglia di bronzo olimpica conquistata ai Giochi di Rio 2016 e la medaglia di bronzo mondiale ottenuta ai Campionati di Budapest 2017. La sua esperienza a livello internazionale e le sue performance di alto livello la rendono “un’aggiunta di grande valore per la nostra squadra”.

Olga è rinomata per la sua abilità di gioco sul lato destro dello schieramento di attacco. La sua precisione, la capacità di leggere il gioco e la forza nei tiri fanno di lei una giocatrice chiave, capace di fare la differenza nelle partite più difficili. “Con la sua esperienza e la sua leadership, siamo certi che Olga contribuirà in modo significativo ai successi futuri della nostra squadra. L’arrivo di Olga Belova segna un passo importante per tutti noi, che continua a puntare in alto”.

“Con l’obiettivo di competere ai massimi livelli. Siamo entusiasti di accogliere Olga e di vederla in azione con i nostri colori. La sua determinazione e il suo spirito competitivo saranno un esempio per tutti i nostri giocatori e una fonte di ispirazione per i nostri tifosi. Benvenuta, Olga”, il saluto della società.

