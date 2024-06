Palermo: turisti minacciati con pistola e rapinati in taxi, 4 arresti

StrettoWeb

Nel 2022 avrebbero messo a segno una rapina ai danni di una coppia di turisti a bordo di un taxi. Adesso per quattro palermitani tra i 22 e i 33 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono scattate le manette con l’accusa di rapina a mano armata. I carabinieri della Compagnia di Carini, infatti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Palermo, su richiesta della locale Procura.

Due sono finiti in carcere, per altri due sono stati disposti i domiciliari. Le indagini dei militari della stazione di Isola delle Femmine, scattate a giugno 2022 e andate avanti ottobre 2023, hanno permesso di ricostruire una rapina messa a segno la notte del 4 giugno 2022 quando un taxi con a bordo una coppia di turisti italiani residenti da molti anni nella Repubblica Ceca, transitando in via degli Oleandri, a Isola delle Femmine (Palermo), fu affiancato da due moto con in sella quattro persone che seguivano le vittime da Cinisi.

Uno dei quattro rapinatori minacciò con il casco l’autista del taxi, un altro, invece, si avvicinò ai due passeggeri, armato di pistola. Dopo una breve colluttazione la banda riuscì a impossessarsi di un orologio. Grazie a un primo identikit fornito dalle vittime e all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza gli investigatori dell’Arma sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e a risalire ai quattro indagati, per cui adesso sono scattate le manette.

