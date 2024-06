Palermo, sindaco Lagalla: “la città ha iniziato a fare molto per il mare”

StrettoWeb

“Palermo ha cominciato a fare molto per il mare, attraverso una sinergia istituzionale che ha visto protagonista l’Autorità di sistema portuale. La realizzazione della nuova area del porto ne costituisce una testimonianza ma anche un asset importante per quanto riguarda la filiera turistica, sia quella crocieristica che diportistica“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine dell’incontro ‘Mare dentro’.

“Ma il mare non si ferma ovviamente alla portualità e al turismo, è protagonista degli assetti naturali di un territorio – dice Lagalla- Basti pensare al nostro impegno per la bonifica della Costa Sud. Esiste poi una economia diretta del mare per tutto quello che è il prodotto del pescato, la trasformazione”.

