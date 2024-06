Palermo: rapinano due studenti, tre arresti

StrettoWeb

Avevano costretto due ragazzi 18enni, studenti di un liceo milanese in vacanza a Palermo, a prelevare soldi dal bancomat rapinandoli così di 450 euro. Con l’accusa di rapina aggravata, i carabinieri della Compagnia di Palermo Piazza Verdi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre palermitani, un 27enne e due 39enni.

I fatti risalgono a una sera di fine settembre 2023 quando, in una traversa di via Roma, i tre hanno avvicinato i due studenti con la scusa di una sigaretta e, una volta accerchiati, li hanno scortati a forza presso uno sportello bancomat per effettuare dei prelievi di denaro. Gli investigatori, grazie all’analisi immagini dell’impianto di video sorveglianza della banca, hanno ricostruito tutte le fasi della rapina e identificato i tre che sono stati condotti nel carcere Pagliarelli di Palermo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.